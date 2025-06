Krasser Gewichtsverlust: Darum setzte Lizzo Abnehmmittel ab

Lizzo (37) hat in einem Interview über ihre Gewichtsabnahme gesprochen und dabei enthüllt, dass sie das Diabetes-Medikament Ozempic zunächst ausprobiert – es dann aber abgesetzt hat! Stattdessen nahm die 37-jährige Sängerin ihre Ernährung gezielt in die Hand und arbeitete nach eigenen Angaben "wirklich, wirklich hart" an ihrer Gesundheit. Im Podcast "Just Trish" erklärte die ehemalige Veganerin, dass sie durch die Umstellung auf echte und unverarbeitete Lebensmittel beeindruckende Fortschritte machte. "Ich habe angefangen, Rindfleisch, Hähnchen und Fisch zu essen. Das hat mich tatsächlich gesättigt", so die Musikerin.

Der Wechsel von einer veganen zu einer stärker an natürlichen Lebensmitteln orientierten Ernährung sei ein großer Wendepunkt für sie gewesen. Während ihrer veganen Phase sei sie auf raffinierte Ersatzprodukte wie Fleischalternativen angewiesen gewesen und habe oft zu Brot und Reis gegriffen, um satt zu werden, wodurch sie oft bis zu 5.000 Kalorien pro Tag konsumierte. Stattdessen griff sie später bewusst zu Fleisch, Fisch und anderen eiweißhaltigen Lebensmitteln: "Ich war wirklich satt und habe mir nicht den Magen mit einer Menge künstlicher Dinge vollgeschlagen, die mich nicht wirklich satt gemacht haben." Neben der Ernährungsumstellung hat Lizzo schlechte Gewohnheiten wie ihren hohen Konsum von zuckerhaltigen Getränken reduziert und setzt nun auf gesündere Alternativen.

Doch nicht nur ihr Körper, auch ihre mentale Gesundheit stand für die Sängerin in der letzten Zeit im Fokus. In einer früheren TikTok-Live-Session sprach sie darüber, wie Meditation ihr geholfen habe, mit Angstzuständen und Selbstzweifeln umzugehen. Sie habe gelernt, sich nicht mehr durch Essen oder soziale Ablenkungen zu betäuben, sondern sich bewusst auf sich selbst zu konzentrieren. "Ich wollte einfach ich selbst sein, ganz und gar", erklärte Lizzo. Dieser neue Lebensstil scheint für die Sängerin ein bedeutender Meilenstein zu sein, um körperlich und seelisch im Einklang zu sein.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Rapperin Lizzo, März 2025