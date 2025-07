Verlobungsgerüchte: Funkelnder Ring an Lizzos Finger

Lizzo (37), die erfolgreiche Sängerin und Musikerin, sorgte kürzlich für Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. Während eines romantischen Abends mit ihrem Partner Myke Wright in Los Angeles zeigte sich die 37-Jährige mit einem auffälligen Ring an ihrem linken Ringfinger. Das Paar verbrachte eine vergnügte Nacht im Comedy Store in West Hollywood, wo Myke, der als Musiker und Komiker bekannt ist, eine Show moderierte. Lizzo selbst lud ihre Follower auf Instagram zu dem Event ein und schrieb: "Kommt vorbei und lacht mit uns." Der gemeinsame Auftritt war nicht ihre erste öffentliche Präsentation als Paar – sie zeigten sich erstmals im Jahr 2022 offiziell zusammen.

Lizzo und Myke kennen sich bereits seit 2016, als sie gemeinsam die MTV-Show "Wonderland" moderierten. Obwohl ihre Beziehung erst 2021 öffentlich auf Paparazzi-Fotos erkennbar wurde, war Lizzo von Anfang an darauf bedacht, ihr Liebesleben weitestgehend privat zu halten. Dennoch gibt es Momente, in denen ihre Beziehung ins Licht der Öffentlichkeit gerät, berichtete nun Daily Mail. So sprach Lizzo im März in Andy Cohens (57) Radioshow über ein Missverständnis aus dem Jahr 2022, als Cohen versehentlich ihre Beziehung zu Myke enthüllte. Lizzo erinnerte sich lachend: "Ich war in so einer seltsamen Lage, weil wir so privat sind. Aber er war dabei und ich wollte nicht 'Nein' sagen, um ihn nicht zu verletzen."

Ob die beiden tatsächlich verlobt sind, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt unbestätigt, denn weder Lizzo noch ihre Vertreter haben sich dazu geäußert. Ihre Beziehung wirkt jedoch stabil und Lizzo äußert sich selten, aber positiv über ihre Partnerschaft. Abgesehen von ihrer Musik steht Lizzo für Selbstbewusstsein und Authentizität, Werte, die sie auch in ihrer Beziehung zu Myke zu leben scheint. Fans dürfen gespannt sein, ob sich das Gerücht um den funkelnden Ring schon bald bewahrheitet – ein weiterer Schritt in einer offenbar glücklichen Liebesgeschichte.

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Sängerin

Lizzo und Myke Wright

