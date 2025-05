Lizzo teilt ehrliche Worte über ihre psychische Gesundheit

Sängerin Lizzo (37), bekannt für Hits wie "Truth Hurts" und "About Damn Time", sprach nun offen über ihre mentale Gesundheit. In einem Instagram-Post gestand sie ihren knapp zwölf Millionen Followern, dass auch sie Momente habe, in denen sie sich überfordert fühle. Zu einem Foto, auf dem sie lächelnd in einem T-Shirt mit der Aufschrift "God’s sexiest soldier" und einer Baseballkappe aus ihrer Shapewear-Linie Yitty zu sehen ist, schrieb sie: "Heute habe ich im Bett geweint, mein Workout abgesagt und bin weinend herumgefahren. Manche Tage sind einfach zu viel." Sie rief ihre Fans dazu auf, Mitgefühl mit sich selbst zu haben: "Ich habe Verständnis für alle, die das Gefühl haben, verrückt zu werden… für alle, die denken, nichts ist gut genug… für alle, die sich wie Versager fühlen… Ich fühle euch." Schließlich fügte sie hinzu: "Aber ich bin noch da, und ihr auch."

Die ehrlichen Worte fanden bei ihren Fans großen Anklang. Viele bedankten sich in Kommentaren dafür, dass Lizzo ihre Plattform nutz, um über mentale Gesundheit zu sprechen. Ein Fan schrieb: "Deine Ehrlichkeit hilft so vielen, die sich genauso fühlen. Danke." Ein anderer merkte an, wie schwierig es für Prominente sei, da sie von der Öffentlichkeit oft als nicht verletzlich wahrgenommen würden. Auch in einem zweiten Post am selben Tag zeigte die Sängerin, wie sie ihre Balance findet: In einem kurzen Clip spielte sie entspannt Flöte im Garten – eine Methode, die ihr offenbar hilft, zur Ruhe zu kommen.

Lizzo hat bereits in der Vergangenheit offen über mentale Gesundheit gesprochen. An ihrem Geburtstag reflektierte sie auf Instagram über den Druck, immer stark wirken zu müssen, und die damit verbundene Angst. Doch genau in solchen Momenten findet sie immer wieder Kraft in ihrer Familie und ihren Freunden. Besonders ihre Mutter, Geschwister und ihr bester Freund seien eine wichtige Stütze. Die Sängerin, die nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre authentische Art bekannt ist, zeigt damit einmal mehr, wie wichtig es ist, über psychische Gesundheit zu sprechen und Unterstützung zu suchen.

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

Instagram / lizzobeeating Lizzo an ihrem Geburtstag, April 2025

