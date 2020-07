Farid El Melali muss sich noch einmal vor Gericht verantworten. Erst im Mai 2020 wurde der algerische Fußballstar wegen Masturbation in der Öffentlichkeit festgenommen. Der algerische Nationalspieler, der zurzeit für den französischen Club Angers SCO spielt, wird aufgrund dieser Anschuldigungen in wenigen Wochen vor Gericht aussagen müssen. Jetzt wird dem 22-Jährigen allerdings bereits ein zweites Vergehen zur Last gelegt: Farid wurde wieder wegen Masturbation in der Öffentlichkeit festgenommen.

Wie die Zeitung Ouest-France berichtet, wurde der Außenstürmer am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen und befragt. Wann und wo sich der Vorfall ereignet haben soll, ist nicht bekannt. Schon am Mittwochnachmittag wurde Farid allerdings wieder entlassen und konnte am Training von Angers SCO teilnehmen. Auch für den zweiten Vorwurf der Erregung öffentlichen Ärgernisses wird der Kicker bald vor Gericht stehen. Im schlimmsten Fall könnten ihm bei einem Schuldspruch in beiden Fällen eine Strafe von 15.000 Euro und ein Jahr Haft drohen.

Farid selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Stattdessen gab seine Anwältin Sandra Chirac Kollarik ein Statement ab: "Farid El Melali hat erneut alle Fragen beantwortet, wodurch alle notwendigen Untersuchungen gemacht werden konnten. Dadurch konnte die Befragung schnell beendet werden. Er entschuldigt sich noch einmal bei allen Frauen, die er durch unangebrachtes Verhalten verärgert hat."

Anzeige

Getty Images Stephane Moulin und Farid El Melali

Anzeige

Instagram / farid_el_melali_28 Farid El Melali, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Renaud Cohade und Farid El Melali bei einem Spiel zwischen Angers SCO und FC Metz



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de