Wutanfall bei Martial-Arts-Kämpfer Mike Perry (28)! Bei einem Restaurantbesuch im US-Bundesstaat Texas ist der Profisportler mit einem Freund an seinem Tisch in eine heftige körperliche Auseinandersetzung geraten. Als ein Kellner des Lokals ihn daraufhin bat, die Gaststätte zu verlassen, eskalierte die Situation. Der Athlet verpasste der Servicekraft nicht nur ein blaues Auge, sondern griff auf der Straße anschließend auch noch einen alten Mann an!

Der gesamte Vorfall wurde nicht nur von Überwachungskameras aufgezeichnet – Augenzeugen schilderten das unfassbare Geschehen auch gegenüber TMZ. Sie berichten, dass Mikes Freundin Latory Gonzales versucht habe, ihren Partner zu besänftigen, aber ohne Erfolg. Beim Verlassen des Restaurants folgten dem UFC-Champion einige Gäste auf die Straße. Ein älterer Mann kam dem 28-Jährigen dabei wohl zu nahe und kassierte einen rechten Haken des Kampfsportlers. Der Mann ging bewusstlos zu Boden und wurde Berichten zufolge sogar in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach der erneuten Eskalation forderte Mike in einer wütenden Tirade die umstehenden Personen dazu heraus, die Polizei zu verständigen – was sie auch taten. Bei der Ankunft der Ordnungshüter wurde zwar seine Aussage aufgenommen, aber laut Augenzeugen wurde der Muskelprotz nicht festgenommen. Der US-Amerikaner gestand zwar, zugeschlagen zu haben, behauptete aber: Er habe nur reagiert, weil er zuerst angefasst worden sei.

Mike Perry bei einem Event in Nashville im April 2017

Mike Perry und seine Freundin Latory Gonzales im Mai 2020

Mike Perry bei einer UFC-Konferenz in Las Vegas im August 2016



