Bei einem Restaurantbesuch im US-Bundesstaat Texas geriet Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mike Perry (28) außer Rand und Band: Der Profi-Sportler hat nicht nur einem Kellner ein blaues Auge verpasst, sondern beim Verlassen des Lokals auch einen alten Mann krankenhausreif geschlagen. Jetzt hat sich Dan Ige (28), ein Freund des Athleten, zu dessen Verhalten geäußert. Er sei geschockt von den Taten und hoffe nun, dass sich der UFC-Champion Hilfe sucht.

Dan erzählte TMZ Sports: Er wünsche sich sehr, dass Mike sein Leben nach dem schrecklichen, gewalttätigen Vorfall in der Gaststätte wieder in den Griff bekommt, bevor es zu spät sei. "Meiner Meinung nach kämpft [er] gegen einige Dämonen [...] und ich habe das Gefühl, dass er Hilfe braucht", teilte der gebürtige Hawaiianer mit. Zwar wolle er seinem Kumpel nicht vorschreiben, wie er sein Leben zu führen habe, aber er wolle ihn nicht in eine Abwärtsspirale rutschen sehen. "Ich hoffe einfach, dass er sich Hilfe sucht. Ich hoffe, dass er von selbst wieder den richtigen Weg einschlägt", betonte der 28-Jährige.

Nicht nur Dan scheint um den MMA-Athleten besorgt zu sein, sondern auch andere Mitglieder der Ultimate-Fighting-Championship-Welt. Mike selbst hat sich bisher nur in einem knappen Tweet zu seinem Wutanfall geäußert: "Kein Kommentar" war alles, was er seinen Followern mitzuteilen hatte.

Anzeige

Getty Images Dan Ige bei einem UFC-Kampf in Chicago im Juni 2018

Anzeige

Instagram / dynamitedan808/ Dan Ige in Las Vegas im November 2018

Anzeige

Instagram / platinummikeperry Mike Perry und seine Freundin Latory Gonzales im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de