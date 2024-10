MMA-Star Mike Perry wurde wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Der MMA-Star Mike Perry (33) wurde am vergangenen Wochenende in Florida wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. In den frühen Morgenstunden des Samstags bemerkten Polizeibeamte in Florida einen dunkelroten Mercedes-SUV, der über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und identifizierten den Fahrer als den amerikanischen Kampfkünstler. Sie nahmen einen Alkoholgeruch in seinem Atem wahr und stellten fest, dass seine Augen rot und glasig waren und seine Sprache verlangsamt wirkte. Die Beamten nahmen ihn daher mit auf die Polizeiwache, wo ein Atemtest durchgeführt wurde. Dort weigerte er sich zudem, eine Vorladung wegen Trunkenheit am Steuer zu unterschreiben – das führte zu einer zweiten Anklage. Nach dem Besuch auf der Wache wurde Mike schließlich gegen eine Kaution von 1.500 Dollar [1.372 Euro] freigelassen und muss sich noch in diesem Monat vor Gericht verantworten.

Das ist nicht das erste Mal, dass der 33-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt gerät: 2020 kam es bei einem Restaurantbesuch zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung mit einem Freund. Als ein Kellner ihn daraufhin bat, das Lokal zu verlassen, eskalierte die Situation: Mike verpasste der Servicekraft ein blaues Auge und griff auf der Straße dann auch noch einen älteren Mann an.

Nach diesem schockierenden Vorfall äußerte sich Kumpel Dan Ige (33) gegenüber TMZ Sports. "Meiner Meinung nach kämpft [er] gegen einige Dämonen [...] und ich habe das Gefühl, dass er Hilfe braucht", erklärte der gebürtige Hawaiianer und ergänzte: "Ich hoffe einfach, dass er sich Hilfe sucht. Ich hoffe, dass er von selbst wieder den richtigen Weg einschlägt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Perry, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Dan Inge, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass sich Mike weigerte, die Vorladung zu unterschreiben? Ich hätte es genauso gemacht. Klingt nach einem unklugen Zug. Ergebnis anzeigen