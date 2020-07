Knusprige Chips von CrispyRob (25)? Der YouTube-Star, der mit bürgerlichem Namen Robert Brosowski heißt, ist seit fünf Jahren auf der Video-Plattform aktiv. Unter anderem erlangte er dort durch seine Kurzfilme, Vlogs und Pranks große Bekanntheit – aber auch durch Kochvideos. Dass er eine wahre Leidenschaft für Essen hegt, hat er bereits mit seinen beiden Rezeptbüchern unter Beweis gestellt. Jetzt hat der gebürtige Aachener sogar seine eigenen Chips auf den Markt gebracht!

Nachdem CrispyRob schon vor einer Woche im Netz mit einem kryptischen Bild angeteasert hatte, dass er an einem neuen Projekt arbeitet, hat er nun verraten, um was es sich dabei handelt: Der 26-Jährige hat seine eigene Chipsmarke kreiert! In seinen Instagram-Storys enthüllte er jetzt auch, dass die "Rob's Originals" ab sofort in verschiedenen Geschmacksrichtungen exklusiv bei Kaufland erhältlich sind.

Außerdem verkündete der Webstar ein Gewinnspiel, bei dem ein glücklicher Käufer seines Snacks eine Jahresration geschenkt bekommt. "Also Freunde, viel Spaß, viel Glück, ich bin gespannt, wer gewinnen wird und ich werde die Chips auch vorbeibringen", teilte der Influencer seinen Followern abschließend mit.

