Offiziell: Megan Thee Stallion & Klay geben Red-Carpet-Debüt

Megan Thee Stallion (30) und Klay Thompson haben ihr Liebesglück nun auch auf dem roten Teppich präsentiert! Vergangenen Mittwoch zeigte sich das Paar erstmals offiziell gemeinsam bei der Gala von Megans "Pete & Thomas Foundation" in New York. Die Rapperin strahlte in einem eleganten schwarzen Halterneck-Kleid mit auffälliger Silberdekoration, während der NBA-Star in einem klassischen schwarzen Smoking glänzte, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Mit liebevollen Gesten und einem kurzen Kuss vor laufenden Kameras bestätigten die beiden ihre Beziehung. Gegenüber dem Blatt schwärmte sie über die Anfänge ihrer Romanze: "Ich werde nicht sagen, wie und wann, aber es war wie im Film, und er ist der netteste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe."

Die Gala, die in der beeindruckenden Gotham Hall stattfand, wurde von der Schauspielerin Taraji P. Henson (54) moderiert und unterstützte Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wohnen und soziale Gerechtigkeit. Megan gründete die Stiftung zu Ehren ihrer verstorbenen Eltern, die ihr den Sinn für Gemeinschaft und Familie vermittelt hatten. "Ich weiß, dass sie jetzt gerade sehr stolz auf mich sind", erzählte die Sängerin emotional. Unter den Gästen befanden sich prominente Namen wie Fat Joe (54), Muni Long und SAINt JHN (33), die den Abend musikalisch und tatkräftig unterstützten.

Schon wenige Tage zuvor hatten die beiden mit Fotos aus ihrem gemeinsamen Bahamas-Urlaub für Gesprächsstoff gesorgt. Klay hatte auf Instagram mehrere Bilder gepostet, die von mehr als nur Freundschaft zeugten: Auf einem Foto scheinen sich der NBA-Star und die Künstlerin sogar zu küssen, ein anderes zeigt sie händchenhaltend bei einem Spaziergang am Strand. Die Fans waren sofort aus dem Häuschen, nachdem Megan bereits zuvor ein Bild geteilt hatte, auf dem der Basketballspieler im Hintergrund zu sehen war. Offizielle Statements zum Beziehungsstatus gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Instagram / theestallion, Sam Hodde/Getty Images Collage: Megan Thee Stallion und Klay Thompson

Getty Images Megan Thee Stallion bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Instagram / klaythompson Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Juli 2025