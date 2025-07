"Fisch": Das denkt Marco Cerullo über Ex-Paar Jenny und Nico

Marco Cerullo (36) hat in seiner Instagram-Story für Wirbel gesorgt, als ein Follower nach seiner Meinung zu den Reality-TV-Stars Jennifer Iglesias (26) und Nico fragte. Der 36-Jährige, der derzeit mit den beiden bei Prominent getrennt zu sehen ist, nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Zu Nico sagte Marco: "Am Anfang dachte ich, Nico wäre ein korrekter Typ – hat erstmal den Eindruck gemacht. Aber je länger ich ihn erlebt habe, desto klarer wurde: Der Typ ist ein absoluter Fisch. Was soll ich dazu sagen? Ist halt so."

Auch Jennifer bekam eine Bemerkung ab, wenn auch ohne größere Erklärungen: "Wer sie gesehen hat, weiß Bescheid." Die Aussagen lassen Raum für Spekulationen, was genau Marco zu diesen doch recht deutlichen Worten bewegt haben könnte. Während Nico sich bislang nicht dazu geäußert hat, werden Marcos Kommentare bei Jennifer vermutlich ebenfalls nicht unbemerkt bleiben. Warum Marco so auspackt, dürfte sich spätestens bei "Prominent getrennt" zeigen – da könnten noch einige pikante Details ans Licht kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Marco seine Meinung zu anderen Reality-Darstellern öffentlich macht. Erst vor Kurzem nahm er Yeliz Koc (31) in Schutz, als sie wegen ihres Auftretens in einer TV-Show kritisiert wurde. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat scheint dafür bekannt zu sein, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und immer offen seine Meinung auszudrücken. Anscheinend steht er mit einigen Promis aus der Reality-Szene besser als mit anderen. Ob Nico und Jennifer auf Marcos Kommentare reagieren werden, bleibt abzuwarten.

Collage: Instagram / marcocerullo_official, Instagram / nizou.sprezzatura Collage: Marco Cerullo und Nico (Love Island)

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Realitystar

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jennifer Iglesias