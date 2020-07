Kehrt Zac Efron (32) etwa zurück in den Dschungel? Der Schauspieler hat gerade erst ein Urwald-Abenteuer hinter sich. Denn für seine Show "Killing Zac Efron" musste sich der Hollywoodstar durch den Dschungel Papua-Neuguineas kämpfen. Nach der Survival-Show könnte jetzt ein Dschungel-Erlebnis der ganz anderen Art auf den High School Musical-Star warten: Angeblich soll Zac ein Angebot zur Teilnahme am australischen Dschungelcamp erhalten haben.

Wird der 32-Jährige also bald Kakerlaken und Känguruhoden vor laufender Kamera essen? Laut dem Magazin New Idea ist Zacs Teilnahme noch nicht sicher. Bisher steht er offenbar noch in Verhandlungen mit dem Sender. Üblicherweise wird die australische Version des Dschungelcamps in Südafrika gedreht. Aufgrund der aktuellen Lage ist das aber nicht möglich. Stattdessen wird "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here" 2021 in Australien stattfinden. Dadurch sollen die Macher so viel Geld gespart haben, dass sie mehr für die Gagen der Teilnehmer ausgeben können. Demnach wurden Zac satte 1,5 Millionen Dollar – also umgerechnet etwa 920.000 Euro – geboten.

Falls Zac sich tatsächlich entschließt, um die Dschungelkrone zu kämpfen, müsste er keine weite Anreise in Kauf nehmen. Der Kinostar lebt schon seit einigen Monaten im australischen Byron Bay. Glaubt ihr, dass Zac am Dschungelcamp teilnehmen wird? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / zacefron Zac Efron auf einem Pferd in Costa Rica

Anzeige

Getty Images Zac Efron 2016 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Schauspieler Zac Efron



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de