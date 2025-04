Zac Efrons Bruder Dylan rettete mehreren Frauen das Leben

Dylan Efron (33) hat gemeinsam mit einem Freund und dem Model Sam Asghari (31) auf dramatische Weise zwei Frauen vor dem Ertrinken gerettet. Während seines ersten Besuchs am South Beach in Miami bemerkte Dylan in den Wellen panische Schreie und hilflose Gesten. Da keine Rettungsschwimmer vor Ort waren, entschied sich der 33-Jährige, ohne zu zögern einzugreifen. Zusammen mit seinem Freund Brandon schwamm er zu den Personen, die in der starken Strömung trieben. Dylan brachte zwei Frauen aus dem Wasser in Sicherheit und beruhigte sie anschließend am Ufer. "Du bist jetzt sicher", erinnerte sich Dylan später an seine Worte gegenüber einer der Geretteten.

Dass Dylan diese spontane Rettungsaktion "ziemlich zufällig" nennt, verwundert bei seiner detaillierten Schilderung im Podcast "Brooke & Connor Make a Podcast". Laut ihm war es nur dem Zufall geschuldet, dass seine erste Begegnung mit dem berühmten Strand direkt in eine mutige Aktion mündete. "Dann gingen wir einfach weiter, als wäre nichts passiert", erzählte Dylan den lachenden Podcast-Gastgebern. Medien machten die Geschichte dennoch publik und bezeichneten Dylan augenzwinkernd als realen Helden aus Baywatch. Der Influencer, der neben sozialen Medien auch in der dritten Staffel der Realityshow "The Traitors" zu sehen war, entschied sich dafür, die Geschichte locker zu nehmen und nicht weiter zu kommentieren.

Dylan, bekannt als jüngerer Bruder von Zac Efron (37), hat sich längst seinen eigenen Weg abseits von Hollywood gebahnt. Als Reise-Influencer erkundet er die Welt, arbeitet aber auch regelmäßig an Projektideen, die ihn in die Entertainment-Branche führen könnten. In Interviews betont Dylan stets die enge Bindung zu seinem älteren Bruder Zac, mit dem er schon für die Netflix-Serie "Down to Earth" vor der Kamera stand. Gleichzeitig versucht er, nicht nur als "Zacs Bruder" wahrgenommen zu werden, sondern sich eigenständig zu beweisen.

Getty Images Dylan Efron, Schauspieler und Model

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron auf dem Golfplatz

