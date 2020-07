Wie steht es wirklich um Zac Efrons (32) Liebesleben? Der Schauspieler hält sich nach öffentlich gescheiterten Beziehungen in diesem Punkt mittlerweile bedeckt. Dennoch kursieren Gerüchte, er würde mit der Schauspielerin Halston Sage (27) anbandeln – auch die olympische Schwimmerin Sarah Bro (24) könnte es ihm angetan haben. Bestätigt sind diese Spekulationen allerdings nicht. Hat der 32-Jährige sein Herz in Wirklichkeit womöglich an eine australische Beauty verloren? Das lassen jetzt Paparazzi-Aufnahmen vermuten.

Der High School Musical-Star zieht sich seit Wochen in Australien in die Küstenstadt Byron Bay zurück. Am Mittwoch wurde er jedoch dabei abgelichtet, wie er sich in einem Café mit einer jungen Dame getroffen hatte. Die Frau mit den kurzen Locken umarmte den Baywatch-Darsteller innig und drückte ihm auch liebevoll Küsschen auf die Wange – ein Zeichen ihrer Zuneigung? Wie Daily Mail Australia berichtet, allerdings wohl nur im freundschaftlichen Sinne. Die einheimische Vanessa Valladres und Zac hätten sich nur zu einem entspannten Lunch getroffen.

Verliebt soll Zac allerdings tatsächlich gerade sein – und zwar in seinen aktuellen Wohnort Australien! Dort müsse er sich nicht so verstecken wie in Los Angeles. Auch die Umgebung würde ihm guttun: "Was ich an Australien liebe, was wir nicht in Kalifornien haben, sind die ganzen riesigen Strände, auf denen du ganz alleine bist", erkläre er Daily Mail.

PGpg68/©2012 RAMEY PHOTO/ MEGA Zac Efron, Schauspieler

Getty Images Zac Efron 2016 in Las Vegas

BELLE PICTURES/©2010 RAMEY PHOTO; ActionPress Zac Efron, Schauspieler



