Große Trauer um Jahreau Shepherd! Der Brite machte sich unter dem Pseudonym "The Nightmare" einen großen Namen im MMA (Mixed Martial Arts), einer Form des Kampfsports. In seiner Gewichtsklasse Weltergewicht gehörte er in England zu den ganz Großen und feierte zahlreiche Erfolge. Doch nun erreicht seine Fans eine traurige Nachricht: Jahreau ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Er wurde an seinem Geburtstag erstochen!

Wie The Sun berichtet, feierte der Sportler am Samstagabend seinen Ehrentag mit seiner Mutter und seinen Freunden bei einem entspannten Grillabend. Doch gegen 22:00 Uhr soll er in der Nähe eines Anwesens in Kennington, im südlichen London, von einem bislang noch unbekannten Täter plötzlich mit einem Messer attackiert worden sein. Polizisten und Sanitäter hätten versucht, ihn vor dem Verbluten zu retten. Doch seine Verletzungen seien so stark gewesen, dass er noch am Tatort verstarb. Jahreaus Mutter musste diesen Anblick mit ertragen. Wie ein Augenzeuge erzählte, soll sie geschrien haben: "Bitte macht weiter und rettet mein Baby." Warum ihr Sohn Opfer eines Messerangriffs wurde, ist bislang noch unklar.

Die Freunde und Bekannten des Sportlers nahmen am Ort der Schreckenstat Abschied von ihm, legten Blumensträuße nieder und bekundeten ihr Beileid. Eine Nachricht lautete: "Ruhe in Frieden Jahreau. Ich kann nicht glauben, dass dir das bei der Feier deines 30. Geburtstags passiert ist. Ich denke an dich und deine Familie."

Anzeige

Instagram / jaynightmare_mma Jahreau Shepherd, Sportler

Anzeige

Instagram / jaynightmare_mma Jahreau Shepherd, MMA-Star

Anzeige

Instagram / jaynightmare_mma Jahreau Shepherd im Januar 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de