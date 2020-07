Ghislaine Maxwell (58) will sich offenbar keiner Schuld bewusst sein! Der Ex-Freundin von Jeffrey Epstein (✝66) wird vorgeworfen, an dem Missbrauchsring des Investmentbankers maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Auch sie selbst soll minderjährige Mädchen missbraucht haben. Anfang des Monats wurde die mutmaßliche Komplizin in New Hampshire festgenommen und wird nun in einer Haftanstalt in Brooklyn festgehalten, um sicherstellen zu können, dass sie keinen Suizid begeht oder flüchtet. Trotz der drückenden Beweislage plädiert Maxwell nun auf nicht schuldig!

Da die 58-Jährige nicht vor Ort sein kann, wurde sie nun per Video in den Gerichtssaal in New York geschaltet. Dort machte sie deutlich: Sie will für die ihr vorgeworfenen Taten keine Verantwortung übernehmen! Jegliches Mitwirken an den Sexualverbrechen oder der Verführung Minderjähriger zu illegalen Sexhandlungen in den Jahren 1994 bis 1997 streitet Maxwell gänzlich ab.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Maxwell unmittelbar vor ihrer Festnahme noch einen Fluchtversuch gewagt hatte. Als FBI-Agenten am 02. Juli an ihre Tür in ihrem Anwesen in New Hampshire geklopft und sie aufgefordert hatten, diese zu öffnen, habe die Brünette die Anweisungen ignoriert und sei stattdessen in ein anderes Versteck im Haus geflüchtet. Die Beamten hatten sich letztendlich gewaltsam Eintritt verschaffen müssen.

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Getty Images Ghislaine Maxwell, 2003

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003



