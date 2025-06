Elon Musk behauptet: Trumps Name taucht in Epstein-Akten auf

Elon Musk (53) hat im Rahmen des öffentlichen Konflikts mit Donald Trump (78) schwere Vorwürfe erhoben. Laut dem Unternehmer soll der Name des US-Präsidenten in den Untersuchungsakten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (✝66) auftauchen. "Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden", behauptete Elon auf der Social-Media-Plattform X. Belege für seine Aussage legte der Milliardär jedoch nicht vor. Die brisante Äußerung sorgt dennoch für Aufsehen, da es bereits in der Vergangenheit Vermutungen über Verbindungen zwischen Donald und Jeffrey gegeben hat.

Der gut vernetzte Investmentbanker Jeffrey geriet durch seinen Missbrauchsring in den Fokus der Justiz. Er hatte zahlreiche minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen und sexuell ausgebeutet. Etliche bekannte Persönlichkeiten, darunter auch Prinz Andrew (65), sind im Zusammenhang mit seinen Machenschaften genannt worden. Auch Donald kannte Jeffrey, die Männer unterhielten seit den 1980ern eine Bekanntschaft. Bisherige Akten, die Erwähnungen von Donald enthalten, führten aber keine direkten Anschuldigungen gegen ihn auf. Was in den noch unveröffentlichten Dokumenten steht, bleibt Spekulation.

Der Fall "Epstein" wirft weiterhin Schatten auf zahlreiche prominente Namen. So wurde auch Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (69) in der Vergangenheit in Verbindung mit Jeffrey gebracht, da er sich mehrfach mit ihm getroffen hatte. Bill äußerte sich später kritisch zu seinem Kontakt und sprach von einem großen Fehler.

