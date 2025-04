Verwirrung um Gesundheitszustand von Epstein-Opfer Virginia

Virginia Giuffre, eine der bekanntesten Klägerinnen im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) und Prinz Andrew (65), sorgt mit ihrer aktuellen gesundheitlichen Situation für Schlagzeilen. In einem Instagram-Beitrag, der eigentlich für ihr privates Profil gedacht war, teilte sie mit, nach einem Autounfall nur noch wenige Tage zu leben zu haben. Der Unfall ereignete sich am 24. März in Westaustralien, als ein Schulbus mit dem Wagen kollidierte, in dem Virginia saß. Berichten zufolge erlitt sie dabei innere Verletzungen, die zu Nierenversagen führten. "Ich bin bereit zu gehen, nur nicht, bevor ich meine Babys ein letztes Mal sehe", schrieb Virginia in ihrem emotionalen Post. Ihre Familie bestätigte später ihren ernsten Zustand und dankte für die Unterstützung, die sie seitdem erhalten hat.

Der Unfall soll sich auf einer Landstraße bei Neergabby, einer Kleinstadt nördlich von Perth, ereignet haben. Laut Virginias Familie verließ der schuldbewusste Busfahrer noch vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle, um die betroffenen Kinder im Bus zu beruhigen. Die offizielle Polizeiangabe, dass es sich um einen "leichten Unfall ohne Verletzte" gehandelt habe, steht im Kontrast zu Virginias Schilderung ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen. Virginia soll zunächst nach Hause zurückgekehrt sein, bevor sich ihr Zustand verschlechterte und sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wie ihr Vater Sky Roberts gegenüber britischen Medien verriet, stehe sie momentan unter engmaschiger ärztlicher Beobachtung.

Virginia erlangte internationale Bekanntheit, als sie 2021 gegen Prinz Andrew klagte, den sie beschuldigte, sie im Rahmen von Jeffreys Sexhandelssystem missbraucht zu haben. Obwohl er die Vorwürfe bestritt, einigten sich die Parteien außergerichtlich, was Andrews Ruf nachhaltig beeinträchtigte. Trotz der Turbulenzen ihres Lebens engagierte sich Virginia in den letzten Jahren verstärkt für Missbrauchsopfer. Ihre Initiative "Victims Refuse Silence" unterstützt Betroffene darin, Gehör zu finden und die Scham zu überwinden. Virginia ist Mutter von drei Kindern, die für sie stets ihr größter Halt sind.

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre im November 2023

Getty Images Prinz Andrew

