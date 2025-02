Geleakte E-Mails: König Charles hat keine Geduld für Andrew

Prinz Andrew (64) hat erneut für Schlagzeilen gesorgt, die das britische Königshaus in Schock versetzen. Neue E-Mails, die vor Gericht veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Herzog von York offenbar länger mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) in Kontakt stand als bisher bekannt. Während Andrew in einem BBC-Interview 2019 behauptete, nach einem Treffen im Dezember 2010 keinen Kontakt mehr zu Jeffrey gehabt zu haben, stammt eine der enthüllten Nachrichten aus dem Februar des Jahres 2011. König Charles III. (76) soll Berichten zufolge nun endgültig die Geduld mit seinem Bruder verloren haben. "Charles wird alles tun wird, um sich öffentlich zu distanzieren und sicherzustellen, dass Andrew nicht mit hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie auftritt", vermutet die Adelsexpertin Hilary Fordwich laut Fox News.

Die E-Mail wirft ein neues Licht auf Andrews Umgang mit Jeffrey. In einer Nachricht schrieb ein Mitglied der britischen Königsfamilie, mutmaßlich Andrew, an Jeffrey: "Lass uns in engem Kontakt bleiben und bald noch mehr spielen!" an. Experten wie der royale Berater Richard Fitzwilliams bezeichneten diesen neuen Skandal gegenüber Fox News als weiteren schweren Schaden für die Reputation der Royals. Gleichzeitig werde Andrew immer mehr zu einem "toxischen Problem", das Charles unbedingt von der Kernfamilie fernhalten wolle. Er soll zudem daran arbeiten, seinen Bruder von jeglichen offiziellen Auftritten fernzuhalten.

Andrews langsamer Absturz begann 2019 mit seinem umstrittenen Interview zur Epstein-Affäre. Seitdem wurde der einst hochrangige Royal aus dem öffentlichen Leben der Familie gedrängt, verlor seine Ehrenämter und militärischen Titel und lebt weitgehend zurückgezogen im Royal Lodge, einem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor. Es wird gemunkelt, dass Charles sogar heimlich für Andrews Mietkosten aufkommt, um seine Position zu entschärfen. Trotz der Skandale und Ausgrenzung scheint der Herzog weiterhin fest entschlossen, in die Öffentlichkeit zurückzukehren – sehr zum Unmut seines älteren Bruders, der versucht, das ramponierte Image der Royals zu wahren. Beobachter vermuten, dass dies nicht die letzte Enthüllung über Andrews Vergangenheit gewesen sein könnte.

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Millie Pilkington König Charles im Januar 2025

