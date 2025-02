Donald Trump siebenmal in Epsteins Flugprotokollen erwähnt

Donald Trump (78) wird insgesamt siebenmal in den veröffentlichten Flugprotokollen von Jeffrey Epstein (✝66) erwähnt. Die Dokumente, die von Donalds eigener Generalstaatsanwältin Pam Bondi veröffentlicht wurden, werfen neue Fragen über die Verbindungen des Präsidenten zum verstorbenen Finanzier auf, der wegen Menschenhandels angeklagt war. In den Protokollen tauchen auch Donalds damalige Ehefrau Marla Maples (61), ihre gemeinsame Tochter Tiffany Trump (31) und eine Nanny auf. Besonders brisant: Drei der Flüge, auf denen der Präsident aufgeführt ist, weisen auch den Vermerk "JE" für Jeffrey als Passagier auf. Auf einem der Flüge im Jahr 1993 soll zudem seine Partnerin Ghislaine Maxwell (63) mit an Bord gewesen sein.

Die Veröffentlichung der Flugprotokolle markiert die erste Phase einer umfassenderen Aktenfreigabe im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Jeffrey. Laut Pam soll es sich bei diesem Schritt um "lange überfällige Rechenschaft" für das Netz des Finanzmoguls handeln, das laut ihrer Aussage mehr als 250 mutmaßliche Opfer zähle. Neben den Fluglogs wurden auch Kontaktlisten, Beweismaterialien und andere Dokumente teilweise redigiert veröffentlicht. Die Anwältin forderte das FBI auf, noch weitere Tausende Seiten vorzulegen, die laut einer Quelle in seinem Besitz sein sollen. Zu den hochrangigen Personen, deren Namen in Jeffreys Umfeld bereits zuvor bekannt wurden, zählen neben Donald auch Prinz Andrew (65) und Bill Clinton (78).

Donald hatte sich in der Vergangenheit unterschiedlich zu Jeffrey geäußert. In einem Interview im Jahr 2002 bezeichnete er ihn als "tollen Kerl", erklärte später jedoch, er habe den Kontakt abgebrochen und keinen weiteren Umgang mit ihm gehabt. Berichte über ihre frühere Bekanntschaft sorgen seitdem immer wieder für Diskussionen. Um Jeffreys Tod im Jahr 2019, der offiziell als Suizid in einem Gefängnis in New York eingestuft wurde, ranken sich bis heute zahlreiche Verschwörungstheorien. Während die in den Fluglogs aufgeführten Namen keine illegalen Handlungen belegen, werfen die Dokumente dennoch ein neues Licht auf die Verbindungen des umstrittenen Unternehmers zu mächtigen Persönlichkeiten.

Getty Images Donald Trump, April 2024

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär