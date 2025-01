"Dumm": Bill Gates bereut seine Treffen mit Jeffrey Epstein

Nachdem Jeffrey Epsteins (✝66) Sexring-Skandal ans Licht gekommen war, wurden viele große Namen mit dem mittlerweile verstorbenen Finanzier und seinen Machenschaften in Verbindung gebracht. Auch der Name von Bill Gates (69) tauchte in diesem Zusammenhang auf – der Microsoft-Gründer hatte sich einige Male mit Jeffrey getroffen. Heute bereut er das sehr, wie der Milliardär im Interview mit dem Wall Street Journal zugibt: "Im Nachhinein betrachtet, war es dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen. [...] Ich glaube, ich war ziemlich dumm. Ich dachte, es würde mir bei der globalen Gesundheitsphilanthropie helfen. In Wirklichkeit hat es das nicht getan. Es war einfach ein großer Fehler."

Bill habe damals mit dem gebürtigen New Yorker über Möglichkeiten sprechen wollen, globale Gesundheitsprojekte zu fördern, doch stattdessen sei die Verbindung mit dem umstrittenen Finanzier "komplett gescheitert". Die Begegnungen fanden zwischen 2011 und 2014 statt, als Jeffrey bereits wegen Vergehen an Minderjährigen vorbestraft war. Zudem soll der US-Amerikaner versucht haben, Bill für einen karitativen Fonds zu gewinnen, der jedoch nie zustande kam. Laut der Zeitung habe Jeffrey darüber hinaus möglicherweise von einer angeblichen Affäre zwischen Bill und der russischen Bridge-Spielerin Mila Antonova gewusst. Damit habe er im Jahr 2017 versucht, Bill zu erpressen. Seine Sprecher wiesen dies entschieden zurück und bestätigten, dass der Unternehmer niemals finanzielle Verbindungen zu Jeffrey hatte.

Besonders brisant: Bills Ex-Frau Melinda Gates (60) hatte 2022 bei "CBS Mornings" mitgeteilt, dass Jeffreys Beziehungen zu ihrem damaligen Ehemann ein Grund für die Scheidung des Paares im Jahr 2021 gewesen seien. Sie selbst traf den 66-Jährigen einmal, um sich ein Bild von ihm zu machen, was sie später als "erschütternd" und einen "Albtraum" bezeichnete. Jeffrey war 2019 angeklagt worden, der Drahtzieher eines Rings für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu sein – doch noch vor Prozessbeginn wurde er in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden. Im Laufe der Jahre kamen dennoch immer wieder neue Details ans Licht – erst kürzlich tauchte eine Liste mit 170 Namen auf, die im Zusammenhang mit dem Skandal genannt worden waren.

Getty Images Bill Gates im November 2019 in New York City

Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, im September 2015

