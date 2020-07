Motsi Mabuse (39) steht ganz und gar nicht auf Hormone! Seit fast zwei Jahren ist die Profitänzerin eine stolze Mama: Zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk zieht die Let's Dance-Jurorin ihre Tochter auf und könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. In einer Web-Show sprach die Sportlerin nun über ihre weitere Nachwuchsplanung – und enthüllte dabei ein Detail aus ihrem Sexleben: Motsi hat noch nie die Pille genommen!

Im Gespräch mit Marlene Lufen (49), Saskia Valencia (55), Marijke Amado (66) und Sila Sahin (34) plauderte Motsi in der YouTube-Sendung Lasst uns reden, Mädels offen über ihre Schwangerschaftsprävention. Auf die Frage von Schauspielerin Sila, ob sie aktuell verhüte, erwiderte die 39-Jährige: "Ich habe noch nie verhütet in meinem Leben. Ich hatte so ein Gefühl, am Anfang meiner Zwanziger... Wegen der ganzen Hormone!" Sie habe sich mit der Anti-Baby-Pille nie wirklich wohlgefühlt, besonders wegen der Veränderung ihres Körpers: "Meine Knie waren geschwollen und so weiter. Und da habe ich gesagt, ne, das mach ich nicht. Also mein Körper ist rein!"

Doch wollen Motsi und Evgenij nach ihrer Tochter jetzt noch ein Baby bekommen? Ursprünglich hatte die Südafrikanerin erklärt, 2020 noch einmal schwanger werden zu wollen – nun versicherte Motsi aber: "Im Moment wäre es eine riesengroße Überraschung, wenn ich schwanger wäre. Ich sage nicht nein, aber wir müssen erst mal gucken, wie wir es händeln!"

Andreas Rentz/Getty Images for Riani Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse

Getty Images Motsi Mabuse bei den InTouch Awards 2016

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin



