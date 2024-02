Blond für "Let's Dance": Motsi Mabuse haut die Fans total um

Motsi Mabuse (42) gibt in Sachen Styling wieder alles! Am Freitag startete die 17. Staffel von Let's Dance und lieferte direkt einen fulminanten Auftakt. Nicht nur die 14 Promis und ihre Profitänzer, sondern auch die drei Juroren gaben direkt alles – so griff Jorge Gonzalez (56) mal wieder ganz tief in die Fashion-Kiste und präsentierte eine stachelige Haarpracht im Irokesenstil. Motsi Mabuse wurde für den Abend sogar ganz plötzlich blond!

Auf Instagram gibt die Tänzerin Einblicke in ihre Verwandlung. Eben noch mit kurzen schwarzen Haaren strahlt sie plötzlich mit einer blonden Haarpracht in die Kamera! Der kurze glitzernde Anzug dazu bringt die Mähne noch mehr zum Strahlen. Motsi gefällt es – und den Fans auch! "Du siehst fantastisch aus", "Das Blond steht Dir super" und "Absolut wunderschön! Du bist umwerfend als Blondine", sind nur einige der begeisterten Kommentare.

Motsi wird jetzt wieder von Folge zu Folge mit einem neuen Look überraschen und ist schon voller Vorfreude auf die neue Staffel. "Ich glaube, dass diese Saison definitiv nicht enttäuschen wird! Ich liebe die Paare schon jetzt", schwärmt die Jurorin im Netz.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2024

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Moderatorin

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

