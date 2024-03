Dieser "Let's Dance"-Star zeigt die größte Entwicklung!

Bereits in der Kennenlernshow von Let's Dance hatten die diesjährigen Teilnehmer ihr Tanztalent unter Beweis stellen können. So richtig los ging es dann vergangenen Freitag mit den ihnen zugeteilten Profis. Einige der Promis haben dabei bereits eine Entwicklung gezeigt – einer von ihnen ganz besonders! "Du bist die Person, die sich am meisten verbessert hat. Du hast verstanden, um was es geht", lobte Jurorin Motsi Mabuse (42) in der Sendung Stefano Zarrella (33), der gemeinsam mit Mariia Maksina (26) für seinen Tango insgesamt 18 Punkte bekam. In der Woche davor hatte der Influencer nur zwölf Punkte, die drittniedrigste Bewertung des Abends ergattert.

Auch Tanzprofi Mariia kann sich über ihren Schützling nicht beschweren. "Er ist so, so fleißig. Ich habe noch keinen so fleißigen Schüler gesehen wie Stefano", schwärmte sie im Interview mit RTL und fügte noch hinzu: "Er arbeitet so hart und will das alles perfekt umsetzen". Die Sportlerin habe den Food-Blogger sogar dazu zwingen müssen, auch mal eine Pause einzulegen – und offenbar haben sich Stefanos Bemühungen ausgezahlt!

Bereits vor der Sendung hatte der Bruder von Giovanni Zarrella (46) großen Ehrgeiz bewiesen, in der Tanzsendung eine gute Figur zu machen. "Ich muss gestehen, dadurch, dass wir uns über die Jahre hinweg kannten, haben wir vor der Staffel einmal telefoniert und da hat er mich gefragt: 'Christina, du kennst meinen Bruder, kannst du mir Tipps geben, was ich denn besser machen könnte?'", hatte Christina Hänni (34) im Podcast "Let's talk about Dance" ausgeplaudert.

Getty Images Stefano Zarrella und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

Getty Images Giovanni Zarrella und Christina Luft

