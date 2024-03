Tränenreicher Umzug: "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse traurig

Motsi Mabuse (42) ist total emotional! Seit Jahren ist die Profitänzerin ein fester Bestandteil in der Jury von Let's Dance. Auch in diesem Jahr bewertet sie wieder die Auftritte und vergibt Punkte. Doch anders als sonst könnte sie in dieser Staffel auch mal mit dem Kopf woanders sein. Sie und Ehemann Evgenij Voznyuk ziehen um: Beim Auszug ist Motsi den Tränen nahe!

"Wir sind extrem dankbar für alles, was uns passiert ist. Die Tränen sind eine Mischung aus Traurigkeit, Aufregung und Freude", schreibt die 42-Jährige zu einem Video auf Instagram. In dem Clip liegt sie ihrem Mann in den Armen und ist sichtlich mitgenommen. In ihrem Reihenhaus stecken viele positive Momente: "Wir verlassen dieses Haus mit schönen Erinnerungen, als wir hier eingezogen sind, war unser Engel gerade ein Jahr alt, wir waren frisch gebackene Eltern, die alles gleichzeitig navigierten, wir verbrachten unser erstes Weihnachten mit Tannenbaum hier, während der Pandemie, wir blicken zurück und erinnern uns daran."

Auch wenn Motsis Abschied tränenreich war, freue sie sich auf die kommende Zeit. "Es ist das Ende eines Kapitels und der Beginn eines neuen. Endlich haben wir unser Traumhaus gekauft", schwärmt sie im Netz. Dem Taunus bleibe sie auch in ihrem neuen Eigenheim treu.

