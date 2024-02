Die "Let's Dance"-Jury bleibt den Fans noch lange erhalten!

Motsi Mabuse (42), Jorge Gonzalez (56) und Joachim Llambi (59) werden noch lange die Punktekellen schwingen! Bereits seit 2013 sitzen die drei nun gemeinsam hinter dem Jurypult bei Let's Dance und sahen so manche Tänzer kommen und gehen. Auch die Promis der 17. Staffel, die am 23. Februar starten wird, werden sich wieder dem Dreamteam stellen müssen. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern!

"Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert", bestätigt Jorge gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das sei ein großer Vertrauensbeweis des Senders ihm und auch seinen Wertungskollegen gegenüber. "Die Jury wird noch eine Weile zusammenarbeiten", betont auch Llambi entschieden. Die drei seien "eine Einheit", die der Show Konstanz geben: "Die Jury wird bei uns nicht gewechselt wie eine Unterhose."

Trotz ihrer langen Zusammenarbeit sind Llambi, Jorge und Motsi total unterschiedlich. "Motsi und Herr Llambi haben selbst getanzt – ich selbst war nie Tanzprofi. Motsi hat noch die Tänzerin in sich, Herr Llambi den Wertungsrichter. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen", erklärt Jorge.

RTL Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

