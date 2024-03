Echte Frohnatur: Das ist Motsi Mabuses Rezept für gute Laune

Wie macht sie das nur? Bei Let's Dance wird seit einigen Wochen wieder getanzt. Wie jedes Jahr ist auch die berühmte Jury des Formats am Start – an der Seite von Joachim Llambi (59) und Jorge González (56) versprüht vor allem Motsi Mabuse (42) Show für Show jede Menge Lebensfreude. Doch was steckt wirklich hinter dem Dauergrinsen der Jurorin? Motsi verrät ihr ganz persönliches Gute-Laune-Rezept.

Im Interview mit RTL plaudert die 42-Jährige aus, was genau ihr jeden Tag ein Grinsen ins Gesicht zaubert: "Ich habe Leidenschaft für das, was ich mache. Dann brauchst du keine Motivation." Doch ist das nicht alles, was hinter der positiven Energie der gebürtigen Südafrikanerin steckt. Als sie auf die weiteren Gründe für ihr privates und berufliches Glück zu sprechen kommt, wird die Profitänzerin sogar sichtlich emotional: "Ich bin für jeden Schritt einfach immer super dankbar und bleibe auch bei der Tatsache, dass das auch jeden Moment weg sein kann. [...] deswegen: jeden Schritt einfach genießen!"

Von Motsis guter Laune werden sich die Fans noch eine ganze Weile anstecken lassen können. Denn vor einigen Wochen bestätigte Jorge gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sich die Konstellation der "Let's Dance"-Jury so schnell nicht ändern wird. "Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert", verriet er.

Getty Images Motsi Mabuse im Mai 2023

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

