Kollege stirbt mit 44: Motsi Mabuse gedenkt Robin Windsors

Motsi Mabuse (42) ist in tiefer Trauer. Bei vielen Zuschauern ist die Let's Dance-Jurorin für ihre gute Laune bekannt. Vor wenigen Tagen musste sie jedoch einen Verlust verkraften: Ihr TV-Kollege Robin Windsor (✝44) ist gestorben. Er war Profitänzer bei der UK-Ausgabe der Tanzshow Strictly Come Dancing, bei der Motsi ebenfalls in der Jury sitzt. Im Netz widmet sie Robin nun einen rührenden Post.

"Ruhe in Frieden", schreibt die 42-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Robin in ihrer Instagram-Story. Sie behält den Tänzer offenbar in guter Erinnerung. "Danke, dass du immer ein freundliches Wort übrig hattest", betont Motsi. Kurz zuvor meldete sich auch der ehemalige "Strictly Come Dancing"-Profi James Jordan (45) auf der Plattform zu Wort: "Ich hatte das Vergnügen, mit diesem Mann viele Jahre bei 'Strictly' zusammenzuarbeiten. Ich habe so liebevolle Erinnerungen an ihn.

Woran Robin starb, ist bislang nicht bekannt. In einer Mitteilung seines Managements, die The Sun vorliegt, heißt es: "Er hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen, die nie gefüllt werden kann, aber unsere wunderbaren Erinnerungen werden für immer bleiben."

