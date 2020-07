Filmjunkies und Sandra Bullock (55)-Fans aufgepasst! Vor knapp zwei Jahren erschien die Romanverfilmung "Bird Box" auf Netflix, mit der Oscarpreisträgerin in der Hauptrolle. Schon in der ersten Woche nach der Veröffentlichung war klar: Das Sci-Fi-Spektakel ist mit 26 Millionen Zuschauern ein absoluter Hit. Kein Wunder also, dass der Streaminganbieter einen zweiten Teil bestellt hat. Die Fortsetzung soll sogar bereits produziert werden!

In einem Interview mit Inverse verrät Josh Malerman, der Autor des gleichnamigen Buches: Teil zwei ist bereits in Arbeit! "Ich kann nicht viel sagen, aber eine Sache kann ich preisgeben, das Sequel befindet sich in der Produktionsphase", teilt der Bestsellerautor mit. Normalerweise fände er die ganze Geheimniskrämerei seltsam, aber in diesem Fall wolle er sich daran halten und keine Details über den Film ausplaudern.

Das gilt scheinbar jedoch nicht für den zweiten Roman der "Bird Box"-Reihe, der den Titel "Malorie" – den Namen der Protagonistin – trägt. Der erscheint bereits am 21. Juli in den USA und über den Inhalt des Buches erzählt Josh: "Malorie gründet eine Blindenschule, an dieser Stelle hört ja auch der erste Film auf. Dann gibt es einen Zeitsprung und die eigentliche Handlung spielt zehn Jahren später." Ob das später auch im Film-Sequel so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Merrick Morton Sarah Paulson in "Bird Box"

