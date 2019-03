Schließe deine Augen – erneut! "Bird Box" wurde bis Ende Januar 2019 von insgesamt 80 Millionen Accounts auf Netflix gestreamt. Der Horrorthriller mit Sandra Bullock (54) in der Hauptrolle als Malorie, die sich mit einer Augenbinde vor einer Kreatur schützt, deren bloßer Anblick den Tod bringt, wurde binnen weniger Wochen zum Hype. Nun hat der Autor des Vorlagenromans, Josh Malerman, angekündigt, eine Fortsetzung zu veröffentlichen!

"Zwischen der Veröffentlichung von 'Bird Box' und meiner anfänglichen Schreibphase von 'Malorie' wurde ich häufig angesprochen: Die Leute wollten wissen, was mit Mädchen und Junge passiert ist", erklärte Josh im Interview mit Esquire. Aber so sehr er sich auch für die beiden Kinder von Malorie interessiere – es sei einfach nicht ihre Story. "'Bird Box' ist Malories Geschichte und ich wollte mehr über sie erfahren. Ich wollte sie besser kennenlernen", konkretisierte der Autor seine Vision für die Fortsetzung des Buches.

Die soll noch in diesem Jahr, genauer am 1. Oktober, unter dem Titel "Malorie" erscheinen. Ob Netflix auch daraus einen Film machen will, ist allerdings noch nicht bekannt. Noch schreibt Josh schließlich an dem Sequel.

Netflix, "Bird Box" Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock in "Bird Box"

Netflix, "Bird Box" Schauspielerin Sandra Bullock in "Bird Box"

Netflix Sandra Bullock im Film "Bird Box"

