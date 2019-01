Das wollten die Macher von "Birdbox" sicher nicht erreichen! Vor wenigen Wochen startete der postapokalyptische Netflix-Film mit Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock (54) in der Hauptrolle. Bei den Zuschauern kam der schaurige Streifen supergut an – allein in den Vereinigten Staaten wurde der Thriller in den ersten sieben Tagen über 45 Millionen Mal geklickt. Doch die Story hinter "Birdbox" sorgte für einen gefährlichen Trend im Netz!

Das berichtet nun USA Today. Die Protagonisten des Films können sich nur mit verbundenen Augen durch ihre schaurige Umgebung bewegen, die von furchtbaren Kreaturen besiedelt ist. Deren Anblick könnte sie das Leben kosten. Nun kamen einige Fans auf die Idee, Videos von sich zu posten, wie sie ebenfalls mit Augenbinden im Gesicht durch die Gegend laufen – teilweise sogar im Straßenverkehr! Manche von ihnen zogen sich dabei schon Verletzungen zu.

Die Verantwortlichen des Streamingdienstes Netflix sind schockiert. Via Twitter appellieren sie an die Nutzer, die Aktion zu stoppen: "Bitte verletzt euch nicht mit dieser 'Birdbox'-Challenge! Wir wissen nicht, wie das angefangen hat und wir wissen eure Liebe zu schätzen, aber wir wünschen uns für 2019 nur eines – dass ihr deswegen nicht im Krankenhaus landet."

Netflix, "Bird Box" Sandra Bullock in "Bird Box"

