Netflix wird immer transparenter! Eigentlich sah die Onlineplattform für Filme und Serien bis jetzt davon an, Abrufzahlen zu veröffentlichen. In jüngerer Vergangenheit lockerte der Streamingdienst seine Regeln jedoch und verkündete Ende 2018 beispielsweise, dass der Horror-Thriller "Bird Box" mit Sandra Bullock (54) schon in den ersten sieben Tagen 45 Millionen Mal abgerufen worden sei. Jetzt macht zumindest Netflix UK & Irland einen weiteren Schritt in diese Richtung und präsentiert testweise eine Liste der am meisten gestreamten Serien und Filme!

Auf Twitter werden nun versuchsweise jeden Mittwoch die Top-10-Platzierungen der erfolgreichsten Titel insgesamt sowie der in Großbritannien meistgesehenen Serien, Shows und Filme gepostet. Laut dem Tweet vom 15. Mai kam in dieser Woche die neue Serie "Dead to Me" mit Christina Applegate (47) am besten bei den Zuschauern an. Platz zwei auf der Gesamtwertung belegte die Teenie-Mystery-Serie Riverdale, gefolgt von dem Fantasy-Serienformat "Lucifer".

Den vierten Platz sicherte sich der neue Film "Wine Country", für den Amy Poehler (47) sowohl vor als auch hinter der Kamera stand. Auf Rang fünf befindet sich die beliebte Teenie-Show Jane the Virgin. "Wenn die Leute es nicht nützlich finden, werden wir das wieder einstellen", erklärte der Streaming-Riese in Bezug auf die Testphase. Sollte das Feedback jedoch positiv sein, könnte die Aktion schon bald auf weitere Länder ausgeweitet oder sogar zum Standard werden. Hier könnt ihr das vollständige Ranking sehen!

Top 10: Die meist gestreamten Filme und Serien auf Netflix in UK & Irland vom 8. bis 15. Mai:

1. Dead to Me

2. Riverdale

3. Lucifer

4. Wine Country

5. Jane the Virgin

6. RuPaul’s Drag Race

7. Baywatch

8. Dynasty

9. Line of Duty

10. Shadowhunters: The Mortal Instruments

Netflix "Riverdale"-Plakat

Netflix Alt-Text: Tom Ellis als Lucifer Morningstar in "Lucifer"

Netflix "Wine Country"-Filmplakat

