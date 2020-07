Die Fans von Shaggy Baggy sorgen sich um ihr Idol: Die Schauspielerin musste jetzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden! Als Influencerin verzückt Shaggy Kamp, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, mittlerweile 116.000 Follower mit ihrem positiven Content. Diese Community konnte sie sich auch dank ihrer Hauptrolle in der Serie Krass Schule aufbauen – in der Reality-Soap verkörpert sie die Schülerin Alexa Schneider. Am Montagmorgen meldete sich Shaggy nun allerdings mit besorgniserregenden News: Sie musste sich einer Not-OP unterziehen!

"Bin ins Krankenhaus gekommen, weil ich so schlimme Bauchschmerzen hatte. Habe es nicht mehr ausgehalten. Haben auch vier Ärzte drüber geschaut, bis dann entschieden wurde, dass ich sofort eine OP brauche", verrät Shaggy ihren Fans jetzt noch vom Klinikbett aus. Sie habe Glück gehabt, dass sie kaum etwas gegessen hatte, ansonsten hätte sie bis zum nächsten Tag warten müssen. Mit der Situation konnte das Netz-Sternchen aber nur schwer umgehen: "Der Arzt musste erstmal Atemübungen mit mir machen, damit er überhaupt was machen konnte, weil ich wie verrückt geheult und gezappelt habe", berichtet sie weiter.

Der Eingriff sei zwar gut verlaufen, dennoch habe die Alexa-Darstellerin noch mit den Nachwirkungen der OP zu kämpfen: "Mir geht es trotzdem echt scheiße und habe krasse Schmerzen." Was genau Shaggy gefehlt hat, verschweigt sie derzeit noch – ihre Abonnenten mutmaßen jedoch, dass sie eine Blinddarmentzündung gehabt haben könnte. "Gute Besserung, bleib stark! Wir sind bei dir", versichert einer von etlichen Usern.

