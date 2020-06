Was für ein Statement! Aline Jost-Di Raimondo ist Teil des Krass Schule – Die jungen Lehrer-Casts. In der Rolle der flippigen Thea mischt die blonde Schauspielerin die Serie ordentlich auf. 2018 ist sie Mutter einer Tochter geworden und muss seitdem ihren Drehalltag und die Bedürfnisse ihrer Kleinen unter einen Hut bringen. Nun überrascht Aline ihre Fans mit ein paar besonderen Worten zum Thema Pubertät.

Auf ihrem Instagram-Kanal lud der TV-Star ein Video hoch, in der sie die Teenies unter ihren Followern dazu aufruft, sich nicht an falschen Schönheitsidealen zu orientieren. "Es kann nicht sein, dass ihr euch hässlich findet und euch immer mit Frauen vergleicht, die zehn Jahre älter sind als ihr", appellierte sie an ihre Community. Zu diesem Zweck hat Aline auch alte Bilder aus ihrer Jugend rausgekramt, um zu zeigen, wie sie damals aussah. Sie habe sich als Teenie nicht mit Erwachsenen verglichen und das wolle sie den Kindern von heute mitgeben. "Seid stolz auf euch, findet euch schön und macht euch bitte keine Smileys mehr auf's Gesicht", bittet Aline. Ihre Appelle sind mehr als eindringlich. Man spürt eindeutig, wie wichtig ihr das Thema ist.

Aline ist nicht die einzige Promi-Dame, die in der letzten Zeit mit einer mutigen Botschaft in Sachen Bodydruck an die Öffentlichkeit ging. Ihre Namensvetterin, die ehemalige "DSDS"-Kandidatin Aline Bachmann, (26) zog auf dem Alexanderplatz in Berlin blank und zeigte ihre großen Hautlappen. Nach ihrem wirklich beachtlichen Gewichtsverlust hat sie jetzt mit einigen körperlichen Veränderungen zu kämpfen.

