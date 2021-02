Es ist also schon wieder passiert! Am Set von Krass Schule – Die jungen Lehrer hat es erneut mächtig gefunkt. Schon im vergangenen Herbst hatten Fans ein Darsteller-Pärchen ausgemacht – und lagen richtig damit. Jetzt hat Amors Pfeil ein weiteres Mal zugeschlagen: Nikolai und Shaggy, die in der Serie in die Rollen der Schüler Max und Alexa schlüpfen, sind ein Paar! Und das bestätigten sie jetzt mit einem süßen Doppelposting.

Denn die beiden teilten auf Instagram jeweils gleichzeitig ein Kussbild vor traumhaften Urlaubskulissen. Bei Shaggys Post ist im Hintergrund ein Strand mit Riesenrad zu sehen. Darunter schrieb sie: "Du gibst mir die Gefühle, über die andere Romane schreiben" Nikolai wiederum postete ein Foto, das die zwei Laiendarsteller bei einem innigen Kuss auf der griechischen Insel Rhodos zeigt. "Ich liebe dich", schrieb er dazu.

Die Fans reagierten überschwänglich auf die Posts. "Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt" und "Ihr seid so süß zusammen" waren zwei der zahlreichen Reaktionen. Einige hatten offenbar schon etwas geahnt: "Ich wusste es! Viel Glück!", schrieb eine Userin.

Instagram / shaggy.baggy "Krass Schule"-Stars Shaggy und Nikolai

RTL II Der "Krass Schule"-Cast 2020

Instagram / shaggy.baggy Shaggy Baggy, "Krass Schule"-Darstellerin

