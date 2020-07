Große Trauer um Demitra Roche! Die TV-Darstellerin wurde vor allem durch ihr Mitwirken in der achten Staffel der Serie "Bad Girls Club" im Jahr 2012. In der Sendung war ihr Spitzname "The Miami Maverik". Im Folgejahr war sie nicht mehr in dem Format zu sehen. Nun erreicht Demitras Fans eine traurige Nachricht: Sie ist am Mittwoch im Alter von 34 Jahren verstorben!

Die Todesnachricht verkündete der Musikproduzent Vince Valholla, mit dem Demitra früher zusammen gearbeitet hatte, auf Twitter. "Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", schrieb der Amerikaner mit haitischen Wurzeln. Demitra, die beim Spitznamen auch Mimi genannt wurde, sei zu jedem, der ihr begegnet sei, sehr freundlich gewesen: "Sie war eine große Träumerin und war Teil unserer Valholla-Familie. Ich bin am Boden zerstört von ihrer Todesnachricht." Er sei nun sehr dankbar, mit ihr zusammengearbeitet haben zu dürfen und denke an ihre Familie und Nahestehenden. Warum Demitra mit nur 34 Jahren aus dem Leben schied und wer ihm davon erzählt hatte, verriet Vince nicht.

Auf Mimis Facebook-Seite haben sich auch bereits einige Bekannte von ihr verabschiedet. "Ich habe dir alles Gute zum Geburtstag gewünscht, dann sehe ich das am nächsten Tag. Einige von euch kannten sie vielleicht aus dem 'Bad Girls Club', aber ich kannte ihr wahres Ich", schrieb eine Freundin. Sie sei eine süße Seele mit sehr viel Energie und voller Leben gewesen: "Sie ist zu früh gegangen."

Anzeige

Facebook / MimiTheDreamer Demitra "Mimi" Roche, TV-Darstellerin

Anzeige

Facebook / MimiTheDreamer TV-Star Demitra Roche

Anzeige

Facebook / MimiTheDreamer Mimi Roche, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de