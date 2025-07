Nach Haft: Diese Auflagen warten auf Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell (63), die ehemalige Partnerin und enge Vertraute des verurteilten Schwerverbrechers Jeffrey Epstein (✝66), muss nach ihrer Haftzeit strenge Vorgaben erfüllen. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die jetzt veröffentlicht wurden. Nach verbüßter 20-jähriger Haftstrafe erwartet Ghislaine eine fünfjährige, vom Gericht angeordnete Überwachung. Diese Maßnahme umfasst laut TMZ unter anderem Therapieprogramme sowie regelmäßige Lügendetektortests. Sollte ihre aktuell noch laufende Berufung Erfolg haben und sie vorzeitig freikommen, würden diese Auflagen umgehend gelten.

Neben der Teilnahme an therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen unterliegt Ghislaine einer strikten Kontaktregelung: Kein Umgang mit Personen unter 18 Jahren, keine Besuche von Schulen, Spielplätzen oder ähnlichen Orten – und auch das Betreten von Webseiten oder Netzwerken mit minderjährigen Nutzern ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Ebenfalls tabu bleiben für Ghislaine die Opfer von Jeffreys kriminellen Machenschaften. Sie muss jeglichen Kontakt, ob schriftlich, telefonisch oder persönlich, vermeiden. Sogar Inhalte aus der Erwachsenenunterhaltung dürfen nur konsumiert werden, wenn ihr behandelnder Therapeut dies ausdrücklich genehmigt – eine Erlaubnis, die wohl eher nicht erteilt wird.

Ghislaine, die 2021 in einem aufsehenerregenden Prozess wegen verschiedener Verschwörungen und des Menschenhandels mit Minderjährigen schuldig gesprochen wurde, steht nach der Haft unter intensiver Beobachtung. Die einstige Unternehmerin, die durch ihre Verbindung zu Jeffrey in den unheilvollen Mittelpunkt globaler Schlagzeilen geriet, hat seitdem einen schroffen sozialen und gesellschaftlichen Absturz erlebt. In ihrer Hochphase zählte sie einst Prominente und Politiker zu ihrem Bekanntenkreis. Heute gilt sie als Symbol für Machtmissbrauch und Verrat – ihr dunkler Schatten überstrahlt den einstigen Glanz ihrer Vergangenheit.

Getty Images Ghislaine Maxwell, US-amerikanische Unternehmerin

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Getty Images Ghislaine Maxwell 2003 in New York City

