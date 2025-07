Papst Leo XIV. und US-Astronaut Buzz Aldrin haben Video-Call

Papst Leo XIV. (69) hat während seines Sommerurlaubs in Castel Gandolfo eine besondere Begegnung gehabt – wenn auch nur virtuell. Der Pontifex führte einen Videocall mit dem legendären US-Astronauten Buzz Aldrin, der im Rahmen der Apollo-11-Mission als zweiter Mensch den Mond betreten hatte. Anlass des Gesprächs war der 56. Jahrestag der historischen Mondlandung. Auch Aldrins Ehefrau Anca Faur war bei dem Gespräch zugegen. Der Papst teilte die Neuigkeit über das soziale Netzwerk X mit und bezeichnete das Ereignis als ein "Zeugnis für den menschlichen Einfallsreichtum".

Papst Leo XIV. und Buzz nutzten die Gelegenheit, um über die Errungenschaften der Menschheit sowie die Größe der Schöpfung zu sprechen. In seinem Beitrag erklärte der Papst, wie beeindruckt er von der historischen Leistung der Apollo-11-Mission sei. Auch Aldrin und seine Ehefrau äußerten sich bewegt und dankbar. "Was für eine Ehre!", schrieb Aldrin im Anschluss an das Treffen und fügte hinzu, dass sie den Segen des Papstes empfangen hätten. Gemeinsam beteten sie für Gesundheit, ein langes Leben und Wohlstand für die Menschheit.

Leo XIV. verbringt seine Sommermonate traditionell in Castel Gandolfo, einer idyllischen Ortschaft nahe Rom, die seit jeher als Rückzugsort für die Päpste dient. Ganz in der Nähe befindet sich die vatikanische Sternwarte, die der Papst vor dem Videogespräch besuchte, um selbst den Sternenhimmel durch ein großes Teleskop in Augenschein zu nehmen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Buzz Aldrin, Papst Leo XIV.

United Archives GmbH Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

