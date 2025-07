Geld und Glamour: So bauten sich die Geissens Vermögen auf

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind längst zum Inbegriff von Luxus und Glamour im deutschen Fernsehen geworden. Bekannt aus ihrer Doku-Soap Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie geben sie Einblicke in ein Leben voller Designerklamotten, Autokollektionen und Traumimmobilien. Doch hinter der Fassade steckt mehr als nur ein Jetset-Leben, denn Robert, einst Mitgründer der Sportmodemarke Uncle Sam, brachte es mit cleveren Investments und Unternehmergeist vom Selfmade-Millionär zum Multimillionär. Besonders der Verkauf seines ersten Unternehmens im Jahr 1995, der 140 Millionen D-Mark einbrachte, legte den finanziellen Grundstein für den heutigen Reichtum der Familie.

Nach dem Verkauf von Uncle Sam investierte Robert klug in Immobilien und baute sein Vermögen damit weiter aus. Von einem Boutique-Hotel an der Côte d’Azur bis zur Traumvilla in St. Tropez – die Geissens haben in Luxusdomizile auf der ganzen Welt investiert. Auch ihr Fuhrpark lässt keine Wünsche offen: Maserati, Bentley, Porsche und Rolls-Royce stehen in ihrer Garage. Regelmäßig genießen sie das Mittelmeer von ihrer eigenen Yacht aus. Dabei sorgt nicht nur ihr Immobilien- und Autogeschäft für klingelnde Kassen: Ihre Doku-Soap ist ein Riesenerfolg. Seit Robert die Produktion 2015 selbst übernommen hat, landet jeder Cent direkt bei der Familie – pro Staffel sollen die Einnahmen auf 2,5 Millionen Euro geschätzt werden.

Ihre Einnahmequellen erstrecken sich noch viel weiter. Mit ihrer Marke "Roberto Geissini" bieten sie Mode und Parfums an, und ihr Buch "Von nix kommt nix" gewährt Tipps, wie sie ihren Erfolg aufgebaut haben – alles natürlich im typischen Geissens-Stil. Obwohl sie durch ihre TV-Show berühmt geworden sind, steckt hinter der schrillen Selbstdarstellung ein professionell geführtes Unternehmen. Robert und Carmen genießen ihren Erfolg, ohne die Geschäftsseite aus den Augen zu verlieren – eine Balance, die ihnen ein geschätztes Vermögen im dreistelligen Millionenbereich eingebracht hat.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / robertgeiss_1964 Throwback-Foto von Carmen und Robert Geiss

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023