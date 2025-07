Prinzessin Kate vereint ihren Lieblingsschmuck in einem Look

Prinzessin Kate hat bei ihren Auftritten in Wimbledon in diesem Jahr mal wieder für Aufsehen gesorgt – und zwar nicht nur durch ihre elegante Garderobe. Beim Finale der Frauen und Männer trug die 43-jährige Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" erstmals all ihre vier Ringe gleichzeitig. Neben ihrem berühmten Verlobungsring, ein Erbstück von Lady Diana (✝36) mit einem 12-karätigen Saphir, kombinierte sie ihren Ehering sowie zwei Eternity-Ringe.

Deutlich zu erkennen ist Kates Ehering aus walisischem Gold, den sie einst gemeinsam mit ihrem Mann, Prinz William (43), entworfen hat. Daneben trägt sie einen Eternity-Ring, der mit kleineren Steinen besetzt ist. Das folgende Erbstück ihrer Schwiegermutter Diana ist deutlich an dem Saphir im Opalschliff zu erkennen, der von 14 Solitär-Diamanten umgeben ist, die in Weißgold gefasst sind. Es folgt ein weiteres Eternity-Modell, das mit Diamanten und Saphiren besetzt ist.

Trotz ihrer royalen Verpflichtungen steht die dreifache Mutter für ein geerdetes Familienleben. Kates Vorliebe für Schmuckstücke mit emotionaler Bedeutung, wie personalisierte Initial-Ketten ihrer Kinder oder Dianas Verlobungsring, spiegelt ihre enge Verbindung zur Familie wider. Seit ihrer Hochzeit mit William hat sich ihr Stil beständig weiterentwickelt: elegant, zeitgemäß, aber immer mit einem Hauch von persönlichem Bezug. Die Schmuckwahl bei den Wimbledon-Finals ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Prinzessin durch Details eine Geschichte erzählt, die Fans und Beobachter gleichermaßen fasziniert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate trägt ihre vier Ringe, Wimbledon 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate überreicht der Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek die Venus Rosewater Dish