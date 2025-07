Nach langer Auszeit: Amber Heard steht auf der Theaterbühne

Amber Heard (39) ist wieder zurück im Rampenlicht. Doch seit dem öffentlichen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (62) bevorzugt sie die kleinen Bühnen. Wenige Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge Agnes und Ocean übernahm die Schauspielerin eine Hauptrolle im Stück "Spirit of the People" von Jeremy O. Harris beim renommierten Williamstown Theatre Festival in Massachusetts. In einem emotionalen Instagram-Video bedankte sie sich bei ihren treuen Unterstützern, die sie bei diesem Schritt begleiten. Mit einem großen Blumenstrauß im Arm sagte die Aquaman-Bekanntheit: "Ich fühle mich wie die glücklichste Frau auf Erden!"

Die Rückkehr ins Theater markiert Ambers ersten öffentlichen Auftritt seit Langem. Nach dem intensiv medial verfolgten Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp, der im Dezember 2022 mit einem Vergleich endete, zog sich die Schauspielerin zurück. Ihren Lebensmittelpunkt verlagerte sie nach Spanien und trat nur noch selten in Erscheinung. Ihre Fans dürfen sich nun auf eine völlig neue Facette ihres Könnens freuen.

Neben ihrer neuen Tätigkeit auf der Theaterbühne kümmert sich Amber auch noch um ihre drei Kinder. Ihre Tochter Oonagh kam bereits 2021 zur Welt. Die Geburt von Agnes und Ocean war für viele Fans eine Überraschung. Am Muttertag 2025 postete der Filmstar ein Foto von Babyfüßen im Netz und schrieb dazu: "Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in der Heard-Bande aufgenommen habe. Meine Tochter Agnes und mein Sohn Ocean füllen meine Hände (und mein Herz)."

Anzeige Anzeige

Instagram / amberheard Amber Heard, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard, Mai 2022