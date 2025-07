Ellen DeGeneres schwärmt von ihrem neuen Leben in England

Ellen DeGeneres (67) hat sich nach der Wiederwahl von Donald Trump (79) im Jahr 2024 entschieden, die USA endgültig zu verlassen und ihr Leben nach England zu verlagern. Zusammen mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (52) zog die ehemalige Talkshow-Moderatorin in die malerischen Cotswolds, eine Region zwischen Gloucestershire und Oxfordshire. Ursprünglich sollte ihr Haus dort nur eine temporäre Unterkunft sein. Doch wie Ellen kürzlich laut BBC in Cheltenham erzählte, wurde die Entscheidung am Tag nach der US-Wahl spontan getroffen: "Wir dachten nur: 'Wir bleiben hier.'"

Die ehemalige Moderatorin der "Ellen DeGeneres Show" sprach offen über ihr neues Leben in England und die Freude, die sie daran empfindet. Sie schwärmte von der Landschaft, der Architektur und dem Charme der Dörfer, die sie in Kalifornien so nie erlebt habe. "Es ist absolut wunderschön. Wir sind es einfach nicht gewohnt, diese Art von Schönheit zu sehen. [...] Es ist einfach eine simplere Lebensweise", erklärte sie begeistert. Portia brachte ihre Pferde direkt nach England, und Ellen selbst widmet sich der Tierhaltung – mit Hühnern und, wenn auch nur kurzzeitig, Schafen. Ihren ersten Schnee hat die 67-Jährige ebenfalls in England erlebt.

England scheint für Ellen und Portia ein wahr gewordener Traum zu sein. Über soziale Medien geben sie immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag, der von Tieren und der idyllischen Landschaft geprägt ist. Bereits Monate vor dem Umzug war klar, dass beiden durch ihr beeindruckendes Vermögen nahezu jede Tür offenstand. Mit rund 463 Millionen Euro auf dem Konto und Einnahmen aus TV-Projekten, Synchronisationsrollen und lukrativen Immobiliengeschäften gelten die zwei laut celebritynetworth.com als eines der erfolgreichsten Power-Paare der Unterhaltungsbranche.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Donald Trump, Juli 2025

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017