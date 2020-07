Haben Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) nun doch eine andere Hochzeitslocation ins Auge gefasst? Erst seit Anfang Juli sind der Fotograf und das Model offiziell verlobt. Hochzeitspläne sollen die beiden allerdings schon fleißig schmieden! Bislang soll von Freunden der beiden durchgesickert sein, dass sie zwei Zeremonien nicht ausschließen – in Brooklyns Geburtsland Großbritannien sowie in Nicolas Heimat Florida. Doch wie es scheint, könnte es den beiden auch eine Luxusvilla in Italien als Trauungsort angetan haben!

Aktuell verbringen Nicola und ihr Liebster einen Urlaub mit Brooklyns Familie im Süden Europas. Und dort sollen sie laut Daily Mail-Insidern auch ein ganz bestimmtes Domizil unter die Lupe genommen haben: Das berühmte rustikale Promi-Hotel Borgo Egnazia, das mit dem romantischen Baustil und der einmaligen Lage unter anderem auch schon von Justin Timberlake (39) und Jessica Biel (38) als Hochzeitslocation verwendet wurde. Die Fünf-Sterne-Unterkunft ist berühmt für ihre großartige Küche und bietet genug Platz für ein rauschendes Fest. Die Gesamtkosten für ein Hochzeitsfest dort würden allerdings ein Millionenbudget erfordern!

Ob Brooklyn und Nicola sich nun in Italien das Jawort geben, steht noch nicht fest. Eines ist allerdings jetzt schon sicher: Die Turteltauben können sich zu jeder Zeit auf die Unterstützung ihrer Eltern verlassen. Unter anderem soll Brooklyns Mama Victoria Beckham (46) vor Kurzem ihrer künftigen Schwiegertochter laut Daily Mail versprochen haben: "Es ist dein Tag, wir wollen ihn besonders machen – also alles, was du willst!"

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Getty Images Nicola Peltz, Model

Getty Images Victoria Beckham, Fashion-Ikone



