Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) haben offenbar schon ziemlich konkrete Hochzeitspläne! Seit gut einem Jahr ist der Sohn des Profikickers David Beckham (45) mit der Schauspielerin zusammen. Vor wenigen Tagen hat er sogar um die Hand seiner Liebsten angehalten und will ihr schon ihm nächsten Jahr das Jawort geben – allerdings nicht nur einmal: Das frisch verlobte Paar soll gleich zwei Trauungszeremonien planen!

Wie Daily Mail berichtet, wollen der 21-Jährige und seine vier Jahre ältere Geliebte in Brooklyns Heimat Großbritannien heiraten. Da Nicola jedoch aus den USA stammt, sollen die beiden ebenfalls in Florida vor den Traualtar treten. Um die auf 4,5 Millionen Euro geschätzten Kosten des doppelten Aufwands muss sich das Paar aber keine Gedanken machen – wobei es ohnehin keine Geldsorgen plagen dürfte: Nicolas Vater Nelson ist Milliardär und will finanziell für beide Feiern aufkommen.

Doch auch Brooklyns Eltern David und Victoria (46) scheinen für das Liebesglück ihres Kindes weder Kosten noch Mühen zu scheuen, wie ein Insider The Sun mitteilte: Sie wollen dem Male Model und der "Transformers: Age of Extinction"-Darstellerin sogar ein Haus kaufen!

