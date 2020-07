Sonequa Martin-Green (35) hat allen Grund zur Freude! Die Star Trek-Darstellerin und ihr Mann Kenric Green, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist, verkündeten im März tolle Neuigkeiten: Fünf Jahre nach ihrem Sohn Kenric II erwarteten sie wieder Nachwuchs. Die Schauspielerin verriet auch gleich das Geschlecht – es sollte ein Mädchen werden! Nun gibt sie ein süßes Update: Ihre Tochter wurde geboren!

"Wir konnten unser süßes kleines Mädchen vergangenen Sonntag, den 19. Juli, um 8:32 Uhr am Morgen auf der Welt begrüßen", schreibt die stolze Mutter in ihrem neuesten Instagram-Post. Gleichzeitig gibt sie preis, wie ihr Nachwuchs heißt: "Ihr Name ist Saraiyah Chaunté Green, sie hat Mamas Anfangsbuchstaben und Mamas zweiten Vornamen." Das Paar habe sich für eine Hausgeburt entschieden, die im Wasser stattgefunden hat. Dabei sei alles gut gegangen.

Von den intimen Momenten der Entbindung teilte Sonequa erste Bilder. Glücklich lächelnd hält sie ihre kleine Maus im Arm, während sie im Bett liegt und die Hand ihres Mannes ergreift. Auch ihr Sohn freut sich sichtlich über seine Schwester und streckt begeistert seine Fäuste in die Luft.

Getty Images Sonequa Martin-Green und Kenric Green in San Diego, Juli 2019

Instagram / therealsonequa Sonequa Martin-Green mit ihrem Sohn und ihrem Mann

Alberto E. Rodriguez/Getty Images "The Walking Dead"-Star Sonequa Martin-Green



