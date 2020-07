LeToya Luckett-Walker (39) läutet den Baby-Countdown ein! Die ehemalige Destiny's Child-Sängerin ist bereits zweifache Mutter: Ihr Mann brachte Tochter Madison mit in die Ehe, 2018 erblickte dann die kleine Gianna das Licht der Welt. Vor wenigen Monaten verkündete die Musikerin schließlich, dass sie erneut schwanger ist. Ihre beiden Mädchen können sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Und diesem neuen Schnappschuss nach zu urteilen, steht die Geburt jetzt kurz bevor.

Auf ihrem Instagram-Account teilte LeToya ein neues Schwangerschafts-Update und das beweist: Seit dem letzten Pic im Mai ist ihr Babybauch nochmals enorm gewachsen. Auf dem älteren Bild hatte sie ihre wachsenden Rundungen noch in einem kurzen Sommerkleid betont. Jetzt setzt sie ihre Kugel in Leggins, BH und Strickjacke in Szene – und sieht dabei sehr sexy aus. Das finden auch ihre Follower, die die 39-Jährige mit Komplimenten regelrecht überschütten: "Wunderschöne Mama" oder "Ich liebe das Bild", schwärmen die User in den Kommentaren.

Trotz aktiver Familienplanung hat sich auch beruflich bei der Texanerin ganz schön was getan. Sie überraschte ihre Fans vergangene Woche mit der Neuigkeit, dass sie erneut bei "Greenleaf" zu sehen ist. Für die fünfte Staffel der beliebten US-Serie schlüpfte sie wieder in die Rolle der Intrigantin Rochelle Cross.

Instagram / letoyaluckett LeToya Luckett-Walker mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern Madison und Gianna

Instagram / letoyaluckett LeToya Luckett-Walker

Getty Images LeToya Luckett-Walker, Sängerin



