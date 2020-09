Nachwuchs im Hause Luckett-Walker! LeToya Luckett (39) und ihr Mann Tommicus Walker sind am Montag erneut Eltern geworden. Im März hatte die Sängerin bekannt gemacht, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Immer mal wieder hat sie ihre Fans in den vergangenen Monaten über die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes informiert – bis sie nun mit einem aktuellen Post die Geburt ihres Sprösslings verkündet!

Via Instagam teilt der einstige Destiny's Child-Star mit: Nach Töchterchen Gianna ist LeToya in den frühen Morgenstunden am 14. September um 4:03 Uhr Mutter eines Sohnes geworden. Auch wie der Kleine heißt, gibt sie mit ihrem Beitrag preis. Der Name ihres ganzen Stolzes: Tyson Wolf Walker. "Überglücklich. Danke, himmlischer Vater", schreibt die 39-Jährige.

Ein Foto bekommen ihre Follower noch nicht zu sehen. Auch weitere Details zur Geburt behält LeToya zunächst für sich. Allerdings ist anzunehmen, dass Tyson seine Mama ganz schön gefordert hat. Immerhin bringt der Fratz satte 4.200 Gramm auf die Waage – das durchschnittliche Gewicht eines Babys liegt bei rund 3.400 Gramm.

Instagram / letoyaluckett Sängerin LeToya Luckett mit Ehemann Tommicus

Paras Griffin / Getty Images Tommicus Walker und LeToya Luckett bei den Image Awards im Januar 2018

Instagram / letoyaluckett LeToya Luckett-Walker im Juli 2020

