Jetzt gibt es für Disney-Fans endlich heiß ersehnten Nachschub. Eigentlich sollte das Remake des Action-Abenteuers Mulan schon seit Ende März in den Kinos laufen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wurde der Starttermin allerdings bis auf Weiteres verschoben. Doch zu einer Premiere in einem großen Filmtheater wird es für den Film mit Yifei Liu in der Hauptrolle wohl gar nicht kommen: Die Neuauflage soll jetzt bei einem Streamingdienst veröffentlicht werden.

Das Disney-Märchen wird – zumindest in den USA – über keine Kinoleinwand flimmern. Dafür wird "Mulan" in Amerika ab dem 4. September auf Disney+ verfügbar sein. Doch das nicht innerhalb des normalen Abos: Zusätzlich sollen US-Abonnenten 30 Dollar zahlen, um sich den Film ansehen zu können. Das gab der Konzern kürzlich bekannt. In anderen Ländern, in denen Kinos bereits wieder geöffnet sind, könnte der Streifen auch dort gezeigt werden.

Obwohl die Neuverfilmung deutlich von dem Originalfilm abweicht, konnte sie bei ersten Kritikern bereits punkten: "Disneys bestes Live-Action-Reboot", erklärte Regisseur Kevin Polowy im März via Twitter. Journalist Erik Davis schwärmte vor allem von den Choreografien der Kampfszenen und der Film sei ganz anders als die animierte Version.

Getty Images Yifei Liu, Schauspielerin

Getty Images Regisseurin Niki Caro bei der Premiere von "Mulan" 2020 in London

Getty Images Jet Li, Schauspieler

