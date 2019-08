Sie ist derzeit in aller Munde – "Mulan"-Hauptdarstellerin Crystal Liu alias Liu Yifei! Obwohl sie mit ihrer Rolle als tapfere Kriegerin im Disney-Remake alle Herzen erobern sollte, stößt sie momentan eher auf eins: heftigen Gegenwind. Empörte Social-Media-User werfen ihr sogar vor, Unterdrückung und Verletzung der Menschenrechte zu unterstützen. Als Reaktion auf einen Post, den sie zu den Protesten in Hong Kong veröffentlicht hatte, erntete die 31-jährige Schauspielerin nun einen Shitstorm, der sich gewaschen hat!

Es soll der Film der Stunde werden – vor allem für viele Chinesen. Pünktlich zu den Protesten in Hong Kong, in denen die Metropole um ihre politische und polizeiliche Unabhängigkeit von China kämpft, entschied sich Disney dazu, ein Remake des Trickfilmes "Mulan" zu produzieren. Crystal, Hauptdarstellerin des Streifens, sprach sich im Sinne des Film-Images auf Social Media für die chinesische Polizei aus – und bekam dafür einen gehörigen Shitstorm als Antwort. So schreibt ein wütender User auf Twitter: "‘Mulan’-Darstellerin Liu Yifei unterstützt die polizeiliche Brutalität und die Unterdrückung in Hong Kong. Sie ist eine amerikanische Staatsbürgerin, das muss echt schön sein. Und derzeit pisst sie auf alle Menschen, die für Demokratie einstehen".

Der Post wurde mit dem Hashtag #BoycottMulan versehen und erhielt bereits 3.500 Retweets. Auch auf den offiziellen Instagram- und Facebook-Kanälen der “Mulan”-Verfilmung hinterließen erzürnte User wutentbrannte Kommentare. Der Film soll im März 2019 in die deutschen Kinos kommen. Könnt ihr die Aufregung nachvollziehen? Stimmt ab!

