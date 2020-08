Mick Fanning schwebt im absoluten Familienglück! Erst im Februar dieses Jahres verkündeten der Profisurfer und seine Verlobte Breeana Randall die erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Seit der Verkündung hielten der Sportler und seine Liebste ihre Fans mit regelmäßigen Updates des wachsenden Babybauches auf dem Laufenden. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Mick ist zum ersten Mal Vater geworden!

"Hallo, mein Name ist Xander Dean Fanning und ich habe am 10. August um 14:14 Uhr das Licht der Welt erblickt", verkündete der frischgebackene Papa aus Sicht seines Sprösslings via Instagram. Dazu teilte der Australier bereits einen ersten Schnappschuss, der das Neugeborene in ein Handtuch gewickelt friedlich schlummernd zeigt. Kurz nach der Geburt brachte der putzmuntere Sohnemann stolze 3.310 Gramm auf die Waage.

Laut des Verkündungs-Posts soll Neu-Mama Breeana bei der Entbindung äußerst ruhig und entspannt gewesen sein – Papa Mick könnte kaum stolzer sein. Bevor Baby Xander den Rest seiner Familie kennenlernen wird, genießt das Trio die ersten gemeinsamen Tage zu dritt.

