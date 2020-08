Dieser Film erweist sich als echter Überraschungshit! Am 7. August erschien auf Netflix der neue Tanzfilm "Work It", in dem sich alles rund um die Schülerin Quinn Ackermann (gespielt von Sabrina Carpenter) und ihre eigens gegründete Tanzgruppe dreht. Damit will sie nun bei einem Wettbewerb gegen das Team ihrer High School antreten – denn die hatte ihr zuvor eine fiese Absage erteilt. Bei den Zuschauern scheint diese Geschichte ziemlich gut anzukommen: Nach noch nicht einmal einer Woche ist der Film schon ganz oben in den Netflix-Charts!

Bei einem Blick in die Top Ten auf Netflix ist die Teenie-Komödie nach nur drei Tagen bereits auf dem vierten Platz der beliebtesten Filme. Doch warum zieht die US-Produktion so viele Zuschauer an? Womöglich weil der Tanzen für den Hauptcharakter nicht wie in vielen anderen Filmen eine Leidenschaft, sondern das Mittel zum Zweck darstellt. Denn Quinn tanzt nur, um sich dadurch fürs College zu qualifizieren. Zudem bringt sie nicht die besten Voraussetzungen mit, einen Tanzwettbewerb zu gewinnen: Sie ist zunächst recht ungelenkig. Doch genau aus diesem Grund beschuldigen einige negative Stimmern den Streifen auch als Abklatsch des 2006 erschienenen Tanzstreifens Step Up. Der von Channing Tatum (40) verkörperte Tyler kommt damals nämlich ähnlich unverhofft zum Tanzen.

Darüber hinaus kann "Work It" mit einem tollen Cast punkten. Vor allem Sarbina Carpenter dürfte durch ihre Rolle in der Disney-Serie "Das Leben und Riley" einigen Zuschauern ein Begriff sein. Ihr Kollege Keiynan Lonsdale erlangte durch seine Rollen in "The Divergent Series: Allegiant" und "Dance Academy" größere Bekanntheit. Liza Koshy war dagegen bislang mehr auf Social Media und weniger in der Filmbranche präsent.

Netflix Sabrina Carpenter und Liza Koshy bei "Work It"

Netflix Liza Koshy und Sabrina Carpenter bei "Work It"

Netflix Ein Teil des "Work It"-Casts

